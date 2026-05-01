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Le vrai problème du Real Madrid s’appelle Florentino Pérez
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 10:34

Le vrai problème du Real Madrid s’appelle Florentino Pérez

Le vrai problème du Real Madrid s’appelle Florentino Pérez

En 23 ans à la tête du Real Madrid. Florentino Pérez a tout vu, tout gagné, tout géré et ces derniers temps, tout raté. Le président de la Casa Blanca , bâtisseur des Galactiques, chasseur de Ballon d’or, homme qui a réussi à faire signer Zidane, Ronaldo, Beckham et Mbappé dans le même club, en est réduit en ce printemps 2026 à une idée de génie digne d’un mercato de Ligue 2 : rappeler José Mourinho. Celui-là même qu’il a viré en 2013. Une inspiration que même le FC Nantes n’aurait pas eue.

À 79 ans, Papy Pérez commence à tourner en rond et ça se ressent. La rumeur Mourinho dit tout du problème numéro un de la Casa Blanca : le manque d’idée. Les Galactiques ne sont plus à Madrid ou plutôt, ils y sont toujours, mais ils ne font plus rêver personne. Quinze Ligues des champions au palmarès, et pourtant, depuis deux ans, les Merengues n’ont pas atteint le dernier carré de la compétition. D’ailleurs, il suffit de regarder la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern pour mesurer l’écart : le football tout-terrain de Luis Enrique, la puissance collective de Vincent Kompany, deux équipes habitées par une identité forte, un projet lisible. Lâché au tour précédent, le Real Madrid empile lui les étoiles, mais cherche encore son jeu. Mbappé, Vinícius, Bellingham, la plus belle collection d’individualités d’Europe, pour un résultat collectif qui fait de la peine.

L’homme providentiel qui ne l’était pas

En début de saison, pourtant, on a cru que Florentino avait compris. Xabi Alonso au poste d’entraîneur : jeune, moderne, auréolé d’une Bundesliga, d’une DFB-Pokal et surtout d’une incroyable série de 51 matchs sans défaite avec le Bayer Leverkusen. L’homme semblait taillé pour le poste, et son lien affectif avec le club où il y avait joué cinq ans, de 2009 à 2014, donnait à sa nomination un parfum de destin accompli. Mais en réalité, c’était encore le choix de la facilité. Xabi Alonso rêvait du Real Madrid depuis longtemps, ses débuts au Castilla en 2018, son passage à la Real Sociedad B, Leverkusen comme grande vitrine : tout son parcours d’entraîneur ressemblait à une longue lettre de candidature adressée à Florentino Pérez. Le Real a simplement ouvert la porte au bon moment.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com

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