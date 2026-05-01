Participation de l'Iran au Mondial : la bromance entre Gianni Infantino et Donald Trump n'a jamais été aussi forte
Suis-moi, je te suis. En réaction à la déclaration de Gianni Infantino selon laquelle l’Iran participera bien au Mondial 2026, malgré le conflit en cours avec les États-Unis, l’un des pays hôtes de la compétition, Donald Trump s’est rangé derrière son ami . « Si Gianni l’a dit, ça me va » , a réagi le président américain pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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