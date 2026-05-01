Pierre Sage demande pardon à ses joueurs

Sage demande pardon. S’étant senti trahi après la première période de son équipe à Brest vendredi dernier, qui après avoir été mené à la mi-temps avait refait son retard notamment grâce à Allan Saint-Maximin (3-3), Pierre Sage est revenu sur les mots très forts qu’il avait alors employé après la rencontre . En conférence de presse ce jeudi, le coach lensois a fait son mea culpa vis-à-vis de ses joueurs.

« C’était un vrai coup de gueule et les joueurs se sont vraiment sentis visés. C’est comme une situation de conflit dans une famille. C’est justement dans ces moments-là qu’on voit le niveau d’amour. Ce n’est pas parce qu’il y a un conflit dans un système que celui-ci est forcément ébranlé. À l’inverse, il doit aussi trouver sa ressource à l’intérieur. Et même quand le patriarche déconne, puisque ça a été le cas car j’y suis allé vraiment très très fort… » , a-t-il déclaré.…

TJ pour SOFOOT.com