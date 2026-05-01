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Joueur gravement blessé et ambulance embourbée : scène cocasse en D2 roumaine
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 12:32

Joueur gravement blessé et ambulance embourbée : scène cocasse en D2 roumaine

Joueur gravement blessé et ambulance embourbée : scène cocasse en D2 roumaine

Ce jeudi soir, la rencontre de D2 roumaine entre Voluntari et Bihor Oradea est sortie de l’anonymat pour une raison cocasse. Blessé gravement après un gros tacle d’un joueur visiteur, Alexandru Git a été victime d’une double fracture du tibia péroné . Criant de douleur sur le terrain, le joueur et son état ont nécessité l’arrivée d’un véhicule de secours.

Tragikomiczne wydarzenia miały miejsce podczas drugoligowego meczu pomiędzy FC Voluntari, a FC Bihor. Zawodnik pierwszej z wymienionych drużyn Alexandru Git został brutalnie sfaulowany we własnym polu karnym przez Nicolae Gunie. Stojący obok piłkarze aż zakrywali twarze z… pic.twitter.com/qFxaBcp5Kd…

TJ pour SOFOOT.com

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