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Gianni Infantino a un concurrent à sa réélection à la tête de la FIFA
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 12:55

Gianni Infantino a un concurrent à sa réélection à la tête de la FIFA

Gianni Infantino a un concurrent à sa réélection à la tête de la FIFA

Candidat à une troisième réélection à la tête de la FIFA, dont le vote aura lieu l’année prochaine au Maroc, Gianni Infantino s’imaginait déjà ne faire face à aucun candidat. Pourtant, ces derniers jours, une personne peu connue des grandes instances du foot a annoncé officiellement sa candidature. Il s’agit de Jean Crépin Nyamsi , universitaire camerounais et soutien de Samuel Eto’o, à la petite expérience au sein de la FECAFOOT en 2021. « Je pense qu’après 3-4 ans de mûres réflexions, aujourd’hui je suis apte, prêt, à aller diriger le football mondial » , a-t-il déclaré au journaliste Philippe Doucet.

🔴 Dr Jean Crepin Nyamsi énumère quelques soutiens de sa candidature à la FIFA : « Pour ma candidature à la FIFA, j’ai le soutien de plusieurs anciens joueurs, notamment Cyril Makanaky, André Kana-Biyik, Kanu, Jay-Jay Okocha, André Onana et plusieurs autres joueurs. » [AFO… pic.twitter.com/BIFe9Ncj7Y…

TJ pour SOFOOT.com

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