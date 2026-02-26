Jordan Teze agacé par l'arbitrage de PSG-Monaco

Rôles inversés. « T’as vu le deuxième carton jaune ? T’as vu ? T’en penses quoi ? Non ? », demande Jordan Teze à un journaliste en zone mixte après l’élimination de l’AS Monaco face au PSG en barrages de Ligue des champions.

Interrogé à son tour sur le sujet, l ‘international néerlandais a répondu qu’il ne savait pas non plus quoi en penser . «Parce que je pense que si c’était de l’autre côté, il donne le carton jaune, mais le deuxième ? C’est toujours la question », commente-t-il.…

SW pour SOFOOT.com