Laurent Bonadei déjà tourné vers la Coupe du monde 2027

On prend les mêmes et on recommence. Interrogé par l’AFP en amont du début des qualifications pour la Coupe du monde qui se déroulera au Brésil à l’été 2027, Laurent Bonadei a assuré que la «base du groupe» était déjà «établie» .

Le changement c’est pas maintenant

Alors que les Bleues restent sur une déconvenue à l’Euro 2025 après avoir vu leur parcours stoppé net une nouvelle fois par l’Allemagne en quart de finale et empoché une médaille de bronze face à la Suède lors de la dernière Ligue des nations, le sélectionneur tricolore ne compte pas opérer un grand chamboulement : « C’est important de garder une certaine continuité, même si on peut voir que ce groupe est élargi avec plusieurs U23. Au gré de leur progression, des performances qu’elles font en club, de leur forme (…) on va faire un choix. La base du groupe est établie et en fonction des aléas, il y a des rotations qui peuvent s’effectuer. » …

LB pour SOFOOT.com