Cristiano Ronaldo devient actionnaire à 25% d'un club espagnol

Des petites billes, des petites billes, toujours des petites billes. Cristiano Ronaldo est, ce jeudi, devenu actionnaire d’Almería . Dans un communiqué, le club espagnol explique que Ronaldo, via CR7 Sports, détient aujourd’hui 25% de ses parts .

« Nous sommes très heureux que Cristiano ait choisi notre club pour investir. Il est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, il connaît très bien le football espagnol et il comprend le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l’équipe première que du centre de formation », indique Almería, brossant déjà son nouvel actionnaire dans le sens du poil.…

