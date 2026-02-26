L'avocate d'Achraf Hakimi assure que le joueur a respecté le « consentement » de la plaignante

L'avocate d'Achraf Hakimi assure que le joueur a respecté le « consentement » de la plaignante

Fanny Colin, l’avocate d’Achraf Hakimi, était invitée sur le plateau de BFM TV, ce jeudi matin, où elle a poursuivi la défense médiatique du joueur du Paris Saint-Germain, qui a été renvoyé en procès pour viol en début de semaine.

« Hakimi n’a fait aucune obstruction à la justice depuis le début de l’enquête. Il a demandé à être entendu, à être confronté à cette femme, à donner son ADN et même à donner son téléphone », affirme l’avocate. Celle-ci base sa défense en attaquant directement la plaignante : « La femme a refusé tout examen médical, alors que cela était possible, et refusé de donner le nom d’un témoin clé. »…

AR pour SOFOOT.com