 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'avocate d'Achraf Hakimi assure que le joueur a respecté le « consentement » de la plaignante
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 12:21

L'avocate d'Achraf Hakimi assure que le joueur a respecté le « consentement » de la plaignante

L'avocate d'Achraf Hakimi assure que le joueur a respecté le « consentement » de la plaignante

Fanny Colin, l’avocate d’Achraf Hakimi, était invitée sur le plateau de BFM TV, ce jeudi matin, où elle a poursuivi la défense médiatique du joueur du Paris Saint-Germain, qui a été renvoyé en procès pour viol en début de semaine.

« Hakimi n’a fait aucune obstruction à la justice depuis le début de l’enquête. Il a demandé à être entendu, à être confronté à cette femme, à donner son ADN et même à donner son téléphone », affirme l’avocate. Celle-ci base sa défense en attaquant directement la plaignante : « La femme a refusé tout examen médical, alors que cela était possible, et refusé de donner le nom d’un témoin clé. »…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le défenseur brésilien de PSG Marquinhos explose de joie après avoir marqué mercredi contre Monaco au parc des Princes en barrage retour de la Ligue des Champions. Le PSG s'est finalement qualifié pour les 8e de finaleafter scoring Paris Saint-Germain's first goal during the UEFA Champions League play-off second leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and AS Monaco at the Parc des Princes stadium in Paris on February 25, 2026. ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: le PSG a perdu son lustre de champion d'Europe, peut-il le regagner ?
    information fournie par AFP 26.02.2026 13:00 

    Le PSG, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions mercredi après une double confrontation éprouvante contre Monaco (3-2, 2-2), n'est plus le favori à sa propre succession après plusieurs semaines inquiétantes, mais espère retrouver rapidement ... Lire la suite

  • La mairie de Barcelone contrarie les plans du Barça
    La mairie de Barcelone contrarie les plans du Barça
    information fournie par So Foot 26.02.2026 12:56 

    La clim. Alors que le FC Barcelone devra tenter de remonter les quatre buts de retard qu’il a concédé lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid (4-0), la mairie de Barcelone n’a pas validé le passage à la phase 1C . Une nouvelle étape ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo devient actionnaire à 25% d'un club espagnol
    Cristiano Ronaldo devient actionnaire à 25% d'un club espagnol
    information fournie par So Foot 26.02.2026 12:26 

    Des petites billes, des petites billes, toujours des petites billes. Cristiano Ronaldo est, ce jeudi, devenu actionnaire d’Almería . Dans un communiqué, le club espagnol explique que Ronaldo, via CR7 Sports, détient aujourd’hui 25% de ses parts . Le bourreau au ... Lire la suite

  • Laurent Bonadei déjà tourné vers la Coupe du monde 2027
    Laurent Bonadei déjà tourné vers la Coupe du monde 2027
    information fournie par So Foot 26.02.2026 12:13 

    On prend les mêmes et on recommence. Interrogé par l’AFP en amont du début des qualifications pour la Coupe du monde qui se déroulera au Brésil à l’été 2027, Laurent Bonadei a assuré que la «base du groupe» était déjà «établie» . Le changement c’est pas maintenant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank