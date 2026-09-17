Le VIH qualifié de "crise nationale" aux Fidji où les cas se multiplient

Les Fidji considèrent que le virus de l'immunodéficience humanitaire (VIH) représente désormais une crise nationale après avoir enregistré une hausse de 27% des nouveaux cas en 2025.

Le gouvernement de l'archipel, situe dans le sud du Pacifique, précise dans un communiqué publié sur Facebook que le VIH a été diagnostiqué chez 2.016 personnes en 2025, ajoutant estimer qu'un adulte sur 60 vivait avec le virus responsable du sida (syndrome d'immunodéficience acquise).

La population totale des îles Fidji est d'un peu moins de 940.000.

Cinquante-neuf bébés sont nés séropositifs l'année dernière et 18 sont décédés avant leur premier anniversaire, a déploré le gouvernement.

Les Fidji connaissent l'une des hausses les plus marquées au monde en matière de nouvelles infections, selon l'ONUSIDA (Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida).

Pour 2025, l'organisation estime à 9.100 le nombre de Fidjiens vivant avec le VIH, précisant que seuls 39% d'entre eux connaissaient leur statut sérologique. Moins d'une personne infectée sur quatre (22%) bénéficiait en 2025 d'un traitement antirétroviral, qui bloque l'évolution de l'infection.

"Les Fidji ont pris conscience de l'urgence de la situation et renforcent leur réponse", a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONUSIDA.

"Cela rappelle aussi de manière frappante au monde entier que le sida n'est pas éradiqué", a-t-elle ajouté.

Parmi les cas répertoriés, plus de la moitié étaient liés à une transmission sexuelle et plus de 42% à la consommation de drogues par injection, a précisé l'ONUSIDA.

Le taux d'infection estimé aux Fidji, à savoir un adulte sur 60 vivant avec le VIH, reste inférieur à celui de certaines régions d'Afrique, où près d'un adulte sur 35 vit avec le VIH, selon des données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

(Lucy Craymer, Version française Benoit Van Overstraeten)