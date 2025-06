Le verdict est tombé pour les médecins dans l’affaire de la mort de Davide Astori

Sept ans après le drame, la justice italienne a rendu son verdict dans l’affaire du décès de Davide Astori , l’ancien capitaine de la Fiorentina, retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel à Udine en mars 2018.

Reconnu coupable « d’erreurs idéologiques » , Giorgio Galanti, ancien patron de la médecine du sport à Careggi, écope d’un an de prison, rapporte le Corriere dello Sport . Ses collègues Loira Toncelli et Pietro Amedeo Modesti, eux, s’en tirent avec huit mois chacun. La justice n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui réclamait jusqu’à trois ans et demi pour Galanti . Surtout, le tribunal a rejeté les demandes de réparation financière de la compagne d’Astori, Francesca Fioretti, de leur fille Vittoria et de la famille du joueur.…

EG pour SOFOOT.com