Le Vélodrome prêt à battre son record d’affluence face à l’Ajax
Merci le ministère !
Pour son retour en Ligue des champions, le Vélodrome ne rigole pas. Plus de 65 000 supporters sont attendus pour la réception de l’Ajax Amsterdam , un chiffre qui pourrait encore évoluer d’ici le coup d’envoi à 21 heures.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
