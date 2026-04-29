Le Trophée des champions se jouera finalement en France

Rangez vos valises ! Le prochain Trophée des champions ne se jouera pas dans une destination exotique. Selon RMC Sport, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), réuni ce mercredi, a évoqué le lieu du futur Trophée des champions . Il ne se jouera pas en Afrique cette année, mais bien en France, alors que la Côte d’Ivoire figurait parmi les favoris pour accueillir l’évènement.

Mauvaise expérience

Alors que la finale de la Coupe LFFP entre OL Lyonnes et le PSG avait été organisée à Abidjan, les retours d’expérience n’ont pas été concluants pour la LFP. Elle invitera donc les deux finalistes (a priori le PSG en route vers le titre de champion et, à déterminer entre Lens et Nice, finalistes de la Coupe de France) à s’entendre sur le stade susceptible d’accueillir l’événement . Si aucun compromis n’est trouvé, un tirage au sort pourrait être réalisé pour déterminer le lieu de la finale.…

EM pour SOFOOT.com