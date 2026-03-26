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Au secours : il pourrait y avoir onze clubs anglais en Europe la saison prochaine
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 13:55

Au secours : il pourrait y avoir onze clubs anglais en Europe la saison prochaine

Au secours : il pourrait y avoir onze clubs anglais en Europe la saison prochaine

Et le Brexit alors ? La saison prochaine, la Premier League pourrait envoyer 11 équipes en compétitions européennes . Même si cela reste improbable, tout reste mathématiquement possible. Ça roule à gauche, donc attachez vos ceintures :

Bon, déjà, les quatre premiers du championnat seront directement qualifiés pour la Ligue des champions . Classique. Le 5 e pourrait également l’être si l’Angleterre reste dans le top 2 des coefficients européens. Dans ce cas, le 6 e irait en Ligue Europa. Là, ça nous fait 6 équipes. Mais le plus difficile reste à venir……

EA pour SOFOOT.com

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