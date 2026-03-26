Une question sur Mo Salah agace le sélectionneur gallois

Pas de mots sur Salah. Craig Bellamy , le sélectionneur du Pays de Galles s’est présenté en conférence de presse ce mercredi, en vue de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine, jeudi, à 20h45. Moment choisi pour un journaliste de poser une question sur le départ de Mohamed Salah de Liverpool à la fin de la saison, ce qui a agacé l’ancien international gallois .

« Joue-t-il pour le pays de Galles ? » , s’interroge Bellamy avant de poursuivre : « C’est un joueur que j’aime et je lui rendrai hommage une autre fois. Mais joue-t-il pour la Bosnie ou le Pays de Galles ? Non. Donc, nous allons passer la question sur Mo Salah pour l’instant » .…

CT pour SOFOOT.com