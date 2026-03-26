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Deux clubs de Premier League se liguent contre Chelsea
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 12:33

Deux clubs de Premier League se liguent contre Chelsea

Deux clubs de Premier League se liguent contre Chelsea

Les mauvais élèves contre-attaquent. Gentiment sanctionné par la Premier League, Chelsea avait échappé à de nombreuses sanctions, ne devant que régler quelques amendes pour non-respect des règles financières . Si l’instance pensait bien faire, cette annonce a provoqué la colère d’autres clubs anglais. Selon les informations du Guardian , Everton n’a pas vraiment digéré les sanctions et envisage des recours juridiques pour obtenir plus de réponses.

Une décision qui ne passe pas

En coulisses, plusieurs dirigeants de clubs ont tenu à interpeller directement Richard Masters, le directeur général de la Premier League, ainsi que sa présidente Alison Brittain : ils veulent comprendre ces sanctions.…

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