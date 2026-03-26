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Football: La LFP reporte le choc Lens-PSG malgré la controverse
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:06

L'entraîneur et le conseiller du Paris St Germain, Luis Enrique et Luis Campos

L'entraîneur et le conseiller du Paris St Germain, Luis Enrique et Luis Campos

Le choc de la 29e ‌journée de Ligue 1 entre Lens et le PSG est reporté pour permettre ​au club parisien de préparer au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool, a annoncé jeudi la Ligue professionnelle de football (LFP), malgré l'opposition du ​club artésien.

Le conseil d'administration de la LFP a voté à l'unanimité en faveur de ce report du match ​au 13 mai, a précisé la Ligue.

"Ces décisions ⁠s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du conseil d’administration de permettre à ‌la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League", a déclaré la LFP ​dans un communiqué.

Les clubs ‌concernés n'ont pas pris part au vote, a-t-elle précisé.

Le champion ⁠d'Europe en titre avait demandé le report du choc face à son dauphin de Ligue 1, prévu initialement le 11 avril, soit entre les matches aller et retour ⁠de son quart de ‌finale de C1. Le match a été reprogrammé au 13 mai, ⁠tout comme Brest-Strasbourg, puisque le club alsacien est pour sa part engagé en ‌quarts de finale de la Ligue Conférence.

Le RC Lens s'était opposé ⁠à ce report, regrettant dans un communiqué publié lundi un "championnat de ⁠France progressivement relégué ‌au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains".

"Il serait donc ​entendu que le dixième budget du championnat ‌devrait s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique", poursuivait ​le club artésien, deuxième de Ligue 1 avec un point de retard sur le PSG et un match en plus.

Le conseiller sportif du PSG, Luis ⁠Campos, a défendu les arguments de son club mercredi sur RMC.

"Le report de Lens-PSG présente des avantages, non seulement pour le PSG, mais aussi pour le football français", a-t-il dit. "Nous n'avons rien contre Lens. La question est d'être dans les meilleures conditions pour bien représenter la France en Europe, qui en a besoin."

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Bertrand Boucey)

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