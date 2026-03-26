Football: La LFP reporte le choc Lens-PSG malgré la controverse

L'entraîneur et le conseiller du Paris St Germain, Luis Enrique et Luis Campos

Le choc de la 29e ‌journée de Ligue 1 entre Lens et le PSG est reporté pour permettre ​au club parisien de préparer au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool, a annoncé jeudi la Ligue professionnelle de football (LFP), malgré l'opposition du ​club artésien.

Le conseil d'administration de la LFP a voté à l'unanimité en faveur de ce report du match ​au 13 mai, a précisé la Ligue.

"Ces décisions ⁠s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du conseil d’administration de permettre à ‌la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League", a déclaré la LFP ​dans un communiqué.

Les clubs ‌concernés n'ont pas pris part au vote, a-t-elle précisé.

Le champion ⁠d'Europe en titre avait demandé le report du choc face à son dauphin de Ligue 1, prévu initialement le 11 avril, soit entre les matches aller et retour ⁠de son quart de ‌finale de C1. Le match a été reprogrammé au 13 mai, ⁠tout comme Brest-Strasbourg, puisque le club alsacien est pour sa part engagé en ‌quarts de finale de la Ligue Conférence.

Le RC Lens s'était opposé ⁠à ce report, regrettant dans un communiqué publié lundi un "championnat de ⁠France progressivement relégué ‌au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains".

"Il serait donc ​entendu que le dixième budget du championnat ‌devrait s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique", poursuivait ​le club artésien, deuxième de Ligue 1 avec un point de retard sur le PSG et un match en plus.

Le conseiller sportif du PSG, Luis ⁠Campos, a défendu les arguments de son club mercredi sur RMC.

"Le report de Lens-PSG présente des avantages, non seulement pour le PSG, mais aussi pour le football français", a-t-il dit. "Nous n'avons rien contre Lens. La question est d'être dans les meilleures conditions pour bien représenter la France en Europe, qui en a besoin."

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Bertrand Boucey)