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Pep Guardiola félicite Arsenal et Mikel Arteta
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 09:05

Pep Guardiola félicite Arsenal et Mikel Arteta

Pep Guardiola félicite Arsenal et Mikel Arteta

Dans le football, il faut savoir perdre. Même quand on s’appelle Pep Guardiola. Avec le match nul arraché par Manchester City sur la pelouse de Bournemouth (1-1) ce mardi soir, Arsenal a officiellement été sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004. Apparu agacé et frustré auprès des arbitres au coup de sifflet final, le mythique manager des Skyblues a été beaucoup plus classe une fois les émotions retombées et calmées après le match.

« Ils le méritent »

« Au nom de tout Manchester City et de mon équipe, je félicite à Arsenal, Mikel (Arteta), le staff, les joueurs et les supporters pour ce titre de champion. Ils le méritent » , s’est incliné l’ancien cerveau du Barça en conférence de presse.…

VM pour SOFOOT.com

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