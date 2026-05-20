Avec quel autre Villa Emery peut-il gagner la Ligue Europa ?

Déjà vainqueur de la Ligue Europa à quatre reprises en tant que coach, Unai Emery pourrait ajouter une nouvelle C3 à son palmarès avec Aston Villa ce mercredi soir contre Fribourg. Il y a eu Sevilla, Villarreal et donc peut-être Aston Villa. Voici dix autres idées de « villa » à faire triompher pour la suite de la quête folle de l’Espagnol.

→ FC Villars l’Isle Saint Maurice Blussans

En train de batailler dans les méandres de la R2 contre le FC de Montfaucon-Morre-Gennes ou La Joux Nozeroy, ce petit club du Doubs attend son heure (et un adversaire capable de retenir son blase). Coupe de France 2028 : le duo Marvin Martin – Ryad Boudebouz saison 2010-2011 ressuscite au pays du comté et se paie le PSG au Stade de France. Un défi idéal pour Unai qui débarque dans le Doubs et offre un dernier challenge européen à Cédric Bakambu. Le Mont d’Or au chaud et la coupe à la maison.

→ FC Eston Villa

Un club au nom atypique qui traîne dans les bas-fonds du football estonien. Jusqu’à ce qu’un riche investisseur en ait marre de voir son pays briller davantage à l’Eurovision que dans le monde du ballon rond. Qui dit grandes ambitions dit grands moyens. Le club dégaine du (Tommy) cash et s’offre la légende Rauno Sappinen et ses 177 pions sous le maillot du Flora Tallin. Le début d’un trio mythique avec Movaisalen et Fetforen. Ça tombe bien, ça rime avec campagne européenne.…

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com