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Inter Milan, Liverpool, Arsenal, Côme… Voici les dernières nouveautés maillots !
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 08:54

Inter Milan, Liverpool, Arsenal, Côme… Voici les dernières nouveautés maillots !

Inter Milan, Liverpool, Arsenal, Côme… Voici les dernières nouveautés maillots !

Entre le 4e maillot en édition limité de Côme pour la bonne cause et les gros clubs qui dévoilent déjà leur kit domicile pour 2026-2027, la saison des maillots est ouverte ! Si vous avez raté des sorties, voici un petit récap avec les posts de Dégaine, notre média consacré aux… bah aux maillots.

Notre préféré : Inter Milan

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Le plus vintage : Liverpool

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Les plus engagés : Como 1907 et Mexique

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La bonne surprise : Manchester United

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Celui qu’on aime moins : Arsenal

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Et quelques nouveautés portés en championnat…

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Dégaine (by So Foot) pour SOFOOT.com

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