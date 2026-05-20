Inter Milan, Liverpool, Arsenal, Côme… Voici les dernières nouveautés maillots !
Entre le 4e maillot en édition limité de Côme pour la bonne cause et les gros clubs qui dévoilent déjà leur kit domicile pour 2026-2027, la saison des maillots est ouverte ! Si vous avez raté des sorties, voici un petit récap avec les posts de Dégaine, notre média consacré aux… bah aux maillots.
Notre préféré : Inter MilanPost Instagram Voir sur instagram.com
Le plus vintage : LiverpoolPost Instagram Voir sur instagram.com
Les plus engagés : Como 1907 et MexiquePost Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com
La bonne surprise : Manchester UnitedPost Instagram Voir sur instagram.com
Celui qu’on aime moins : ArsenalPost Instagram Voir sur instagram.com
Et quelques nouveautés portés en championnat…Post Instagram Voir sur instagram.com…
Dégaine (by So Foot) pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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