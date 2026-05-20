Endrick fait ses adieux à l’OL

Un dernier rugissement pour la route. La lourde défaite de l’Olympique lyonnais face à Lens (0-4) ce dimanche n’a pas que marqué la fin de saison, elle a aussi sonné le glas de l’aventure lyonnaise d’Endrick . Prêté par le Real Madrid depuis janvier, le prodige brésilien de 19 ans a fait ses adieux au club rhodanien , qui l’a totalement relancé et lui a permis d’être sélectionné par Carlo Ancelotti pour aller disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord.

« Je porterai cette ville en moi pour le reste de ma vie »

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l’ancien de Palmeiras a officialisé son départ et remercié l’OL pour cette parenthèse aussi courte que bénéfique pour lui comme pour le club : « C’est ici que j’ai trouvé ce dont j’avais besoin pour reprendre des forces. Pour suivre mon instinct. Pour attaquer. Comme un lion. Pour défendre les miens, qui m’ont accompagné, et ceux qui m’ont si bien accueilli ici. Les mois d’angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoires, mais aussi d’apprentissage . Je me suis fait de nouveaux amis (…) Je porterai cette ville en moi pour le reste de ma vie, dans mon cœur et dans ma mémoire. Merci pour tout, Lyon ! » …

VM pour SOFOOT.com