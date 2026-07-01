Le trio offensif des Bleus aussi fort que celui du Brésil 2002
Les trois mousquetaires. De nouveau brillants face à la Suède (3-0) ce mardi soir, Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé réalisent pour l’instant une Coupe du monde tonitruante et délirante. De quoi (déjà) battre un record établi par le Brésil champion du monde en 2002 , et de confirmer la force de ce trident offensif.
Trio magique
En 2002, le Brésil était devenu la première nation en Coupe du monde au XXI e siècle à compter dans ses rangs trois joueurs impliqués sur 5 buts ou plus : Ronaldo (8 buts), Rivaldo (5 goals et 1 passe dé.) et Ronaldinho (2 buts et 3 passes) rappelle Opta.…
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