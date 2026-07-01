L’Angleterre punit la RD Congo après un match éprouvant et file en huitièmes
Pour la première rencontre de l’histoire entre l’Angleterre et la RD Congo, les Léopards se sont d’abord surpassés pour donner une leçon à des Lions apeurés et en panne d’inspi. C’était sans compter sur ce mort de faim d’Harry Kane pour renverser le cours du match (1-2).
Angleterre 2-1 RD Congo
Buts : Kane (75 e , 86 e ) pour les Three Lions // Cipenga (7 e ) pour les Léopards
Plus d’infos à suivre… …
Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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