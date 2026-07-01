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L’Angleterre punit la RD Congo après un match éprouvant et file en huitièmes
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 20:00

L’Angleterre punit la RD Congo après un match éprouvant et file en huitièmes

L’Angleterre punit la RD Congo après un match éprouvant et file en huitièmes

Pour la première rencontre de l’histoire entre l’Angleterre et la RD Congo, les Léopards se sont d’abord surpassés pour donner une leçon à des Lions apeurés et en panne d’inspi. C’était sans compter sur ce mort de faim d’Harry Kane pour renverser le cours du match (1-2).

Angleterre 2-1 RD Congo

Buts : Kane (75 e , 86 e ) pour les Three Lions // Cipenga (7 e ) pour les Léopards

Plus d’infos à suivre…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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