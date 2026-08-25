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Le tribunal de commerce demande à la FFF de réexaminer un maintien des Girondins
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 17:43
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Le tribunal de commerce demande à la FFF de réexaminer un maintien des Girondins

Le tribunal de commerce demande à la FFF de réexaminer un maintien des Girondins

Alors peut-être, épisode 33. Après l’exclusion des compétitions nationales des Girondins il y a quatre jours, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué ce mardi après-midi le protocole de conciliation présenté par le club et le plan de reprise porté par le fonds d’investissement Sparta Capital et ses investisseurs Park Bench, rapporte Sud-Ouest .

Après les paiements des salaires de juillet par les deux entités, il a constaté que « le club n’était plus en cessation de paiement au sens strict » et a jugé que les 20,6 millions d’euros proposés par les repreneurs devaient permettre de régulariser les échéances du plan de continuation du club non réglées, de le financer sur les trois prochaines années et allaient dans le sens des créanciers.…

NB pour SOFOOT.com

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