Le tribunal administratif du sport espagnol saisi suite aux propos de Tebas

Action, réaction. À la suite des propos délirants du président de la Liga, Javier Tebas, qui avait comparé les méthodes de communication du Real Madrid aux « mécanismes de propagande utilisés par Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie » sur X, le Conseil supérieur des sports espagnol (CSD) a déclaré, ce jeudi, avoir saisi le Tribunal administratif du sport.

Tandis que le club madrilène réclamait la démission de Tebas , le CSD a justifié sa décision dans son communiqué : « Le CSD a demandé au TAD, un organe collégial indépendant, d’évaluer si ces propos comportent des indices d’une possible violation de l’article 76.4.b de la loi sur le sport, qui qualifie d’infractions graves les “actes notoires et publics portant atteinte à la dignité ou à la bienséance sportives. » …

TM pour SOFOOT.com