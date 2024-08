Le transport routier est en grave difficulté, selon les patrons

Le secteur du transport routier affronte une vague inédite de faillites d'entreprises, liée au ralentissement de l'économie, a alerté vendredi l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (Union TLF).

( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'Union "tire la sonnette d’alarme" car "les trésoreries des transporteurs se sont tendues et les défaillances du secteur sont désormais historiquement élevées".

"Depuis plus d’un an et demi, le transport routier de marchandises connaît des difficultés persistantes. La conjoncture sectorielle est particulièrement dégradée, faute de demande, alors que les coûts d'exploitation augmentent toujours fortement", explique l'Union TLF dans un communiqué.

Au total, 603 entreprises de transports de marchandises ont fait l'objet d’une procédure collective au 2e trimestre 2024, soit une hausse de 45% sur un an et de 73% sur deux ans, selon la société Ellisphere et le magazine L'Officiel des Transporteurs.

Cette vague "excède largement le rattrapage post-Covid", analyse l'Union TLF.

Faute de demande, le climat des affaires se situe sous sa moyenne de longue période depuis 21 mois consécutifs dans le secteur du transport routier, explique l'Union.

Parallèlement, les coûts de production des transporteurs restent en forte progression: +5,4% sur un an en juillet 2024 hors gazole, selon le Comité National Routier. "A cela s'ajoutent des crises régulières qui frappent durement le secteur: mouvements des retraites, crise des agriculteurs, intempéries, blocages des ports", soulignent les patrons.

"Nous sommes frappés par le décalage entre le débat politique de cette rentrée et la réalité de nos entreprises", a souligné Eric Hémar, président du géant ID Logistics et de l'Union TLF, cité dans le communiqué.

"Une crise économique frappe de plein fouet notre secteur depuis plus d'un an maintenant. Cette situation met en péril de nombreuses entreprises, notamment les plus petites et, avec elles, l'emploi et la vitalité de nos territoires. L'Union TLF appelle à un sursaut qui donne priorité à la défense de la compétitivité de nos entreprises et du plein-emploi", a souligné M. Hémar.

L'Union TLF demande à ce que le projet de loi de finances intègre une baisse de la fiscalité pour les entreprises de transport, une suppression du bonus-malus de l'assurance-chômage, et le maintien du soutien public au verdissement des flottes de camions.