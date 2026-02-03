 Aller au contenu principal
Dans quels stades se disputeront les tournois de football des JO 2028 ?
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 17:53

Dans quels stades se disputeront les tournois de football des JO 2028 ?

Dans quels stades se disputeront les tournois de football des JO 2028 ?

Cachez votre joie : le football retournera au pays du soccer (et de Trump) en 2028… Ce mardi, les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ont dévoilé les stades qui accueilleront les tournois olympiques de football . Comme indiqué dans la liste officielle, les compétitions masculines et féminines se dérouleront dans un total de sept stades de football. Mais le ballon rond ne sera pas cantonnés à la Cité des Anges, les footeux étant dispatchés dans sept autres villes.

Trois des sept stades situés en Californie

Le seul stade encore en construction est le New York Stadium , dont l’achèvement est prévu pour 2027 et qui deviendra l’enceinte du New York City FC. Par ailleurs, le Columbus Stadium dans l’Ohio (stade du Columbus Crew), le Nashville Stadium dans le Tennessee (stade du Nashville SC) et le St. Louis Stadium dans le Missouri (stade du St. Louis City SC) accueilleront également des rencontres.…

JE pour SOFOOT.com

