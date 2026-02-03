Et le but préféré de Yohan Cabaye est…
Des nouvelles du Beckham français. Tout juste quadragénaire et actuel Directeur sportif du centre de formation et préformation au PSG, Yohan Cabaye s’est permis de faire un petit best-of de sa carrière. Le stade dans lequel il a préféré jouer ? Old Trafford. Et son but préféré, parmi les 75 qu’il a planté en carrière ? Un pion avec Newcastle contre Manchester United, à Old Trafford , justement.
CMF pour SOFOOT.com
