Et le but préféré de Yohan Cabaye est…
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 17:15

Des nouvelles du Beckham français. Tout juste quadragénaire et actuel Directeur sportif du centre de formation et préformation au PSG, Yohan Cabaye s’est permis de faire un petit best-of de sa carrière. Le stade dans lequel il a préféré jouer ? Old Trafford. Et son but préféré, parmi les 75 qu’il a planté en carrière ? Un pion avec Newcastle contre Manchester United, à Old Trafford , justement.

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
