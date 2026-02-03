Ce gourmand de Guardiola demande encore plus de transferts

La victoire s’achète-t-elle ? C’est l’excuse facile pour les supporters de clubs de fond de classement qui ne gagnent jamais rien. Pour Guardiola, ce n’est pas si simple. Il refuse de faire de l’argent une cause majeure de ses succès avec Manchester City . Mais oui, on se souvient tous des trophées de City avant l’arrivée d’Abu Dhabi United Group.

En conférence de presse, le Catalan a ironisé , lui aussi, sur ceux qui insinuent que son palmarès s’est construit en cassant la tirelire : « Je suis un peu triste et contrarié parce qu’en matière de dépenses nettes au cours des cinq dernières années, nous sommes septièmes en Premier League » . Le tacticien ajoute qu’il voudrait occuper la première place de ce classement avant de lancer une petite pique aux autres clubs, « qu’ils gagnent alors » .…

EA pour SOFOOT.com