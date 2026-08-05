Le transfert de Cristian Romero à l’Inter bloqué par… Pavard

Un champion du monde pour en remplacer un autre ? C’est ce que cherche à faire l’Inter Milan pour renforcer son secteur défensif . Depuis quelques semaines, l’écurie italienne fait les yeux doux au droitier de Tottenham, Cristian Romero (28 ans). Mais selon la Gazzetta dello Sport , la vente de Benjamin Pavard (30 ans), tout juste revenu d’un prêt morose à l’Olympique de Marseille, serait une nécessité pour accueillir le champion du monde.

Une longue bataille qui s’annonce

Si les Intéristes ont transmis une offre qui avoisinerait les 30 millions d’euros pour le défenseur des Spurs , l’Atlético de Madrid serait aussi sur le dossier . Selon Marca , les Colchoneros auraient même la priorité de l’Argentin qui pousse les Italiens à trouver une solution pour Pavard. Le Français aurait de son côté refusé les offres de Benfica et Galatasaray d’après Tuttosport.…

AC pour SOFOOT.com