Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois
C’est ça vos amicaux ?!
Titulaire sous les couleurs du Ghana lors d’un amical au Japon, Abu Francis n’a pas pu empêcher la défaite de son pays (2-0) et a surtout payé cher cette sélection. En voulant contrer une frappe d’Ao Tanaka, le milieu toulousain a mis sa jambe en opposition et a vu sa cheville droite subir un choc violent, terminant en angle droit et rappelant la blessure de Djibril Cissé contre la Chine en 2006.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer