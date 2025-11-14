 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 20:23

Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois

Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois

C’est ça vos amicaux ?!

Titulaire sous les couleurs du Ghana lors d’un amical au Japon, Abu Francis n’a pas pu empêcher la défaite de son pays (2-0) et a surtout payé cher cette sélection. En voulant contrer une frappe d’Ao Tanaka, le milieu toulousain a mis sa jambe en opposition et a vu sa cheville droite subir un choc violent, terminant en angle droit et rappelant la blessure de Djibril Cissé contre la Chine en 2006.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bouna Sarr a rejoué avec Metz !
    Bouna Sarr a rejoué avec Metz !
    information fournie par So Foot 14.11.2025 20:58 

    Ça se fête ! Dix ans après son dernier match sous les couleurs du FC Metz, Bouna Sarr a de nouveau foulé la pelouse de Saint-Symphorien sous le maillot des Grenats. Rentré à un quart d’heure de la fin du match amical remporté contre Seraing (4-1) , ce vendredi, ... Lire la suite

  • Le directeur sportif de Versailles suspendu trois mois
    Le directeur sportif de Versailles suspendu trois mois
    information fournie par So Foot 14.11.2025 19:55 

    Les privilèges royaux, c’est terminé. Il y a des propos qui ne passent plus et le FC Versailles l’a rapidement compris. En marge d’un documentaire consacré au club, sur les antennes de Canal+, le directeur sportif Salomon Kashala a défrayé la chronique en dévoilant ... Lire la suite

  • Chambrage, bagarre, carton rouge : l’équipe de France U17 file en huitièmes du Mondial
    Chambrage, bagarre, carton rouge : l’équipe de France U17 file en huitièmes du Mondial
    information fournie par So Foot 14.11.2025 19:29 

    Comme des grands. L’aventure dans ce Mondial U17 continue pour l’équipe de France. Malgré un coup d’arrêt en phase de poules, les Bleuets ont remis la marche en avant durant les seizièmes de finale. Ce vendredi, la bande à Lionel Rouxel a disposé de la Colombie ... Lire la suite

  • Le sélectionneur Didier Deschamps lors du match France-Ukraine comptant pour les qualifications de la zone Europe, le 13 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Equipe de France: Deschamps, les chantiers de l'Atlantique
    information fournie par AFP 14.11.2025 18:46 

    Tirage au sort, choix du camp de base, matches amicaux et élaboration de la liste: la qualification pour le Mondial-2026 en poche, Didier Deschamps va désormais s'atteler à la préparation d'un tournoi pas comme les autres, son 7e et dernier à la tête des Bleus, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank