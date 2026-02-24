Bientôt un nouveau Zidane en équipe d’Algérie ?

Un fils Zidane peut en appeler un autre. La fédération algérienne souhaiterait changer la nationalité sportive d’Elyaz Zidane, défenseur dans la réserve du Real Betis. Selon La Gazette du Fennec , l’Algérie prévoit déjà son futur et ne voudrait pas que le défenseur de 20 ans leur passe entre les doigts . On ne sait jamais, peut-être qu’il est le futur Mustapha Zitouni.

Il a joué le Mondial U20 avec la France

S’il rejoint, un jour, la sélection algérienne, Elyaz retrouverait son frère, Luca (encore Zidane), actuel gardien des Fennecs . Elyaz a déjà joué en sélection française chez les U20, ce qui refroidirait les attentes algériennes. Il avait notamment participé à la Coupe du monde avec les Bleuets cet automne, s’arrêtant en demi-finales contre le Maroc.…

EA pour SOFOOT.com