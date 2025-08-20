Le torchon continue de brûler entre Alexander Isak et Newcastle

L’OM n’a pas le monopole des feuilletons.

Après des semaines de rumeurs et de spéculations, Alexander Isak a enfin pris la parole . L’attaquant suédois s’est exprimé ce mardi soir sur Instagram, dans un long message publié le jour même où il figurait dans l’équipe type de la saison de Premier League aux PFA Awards. Absent de la cérémonie, il a justifié son choix : « Avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne sentais pas que c’était approprié d’y être. » …

TA pour SOFOOT.com