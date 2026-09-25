Donnarumma affirme avoir « beaucoup souffert d’avoir loupé le Mondial »

La souffrance éternelle. On ne vous apprend rien, l’Italie n’était pas en Amérique en juin et en juillet pour disputer le Mondial . Éliminés en barrages contre la Bosnie-Herzégovine le 31 mars, Gianluigi Donnarumma et ses partenaires de sélections ont du se contenter d’assister à la Coupe du monde depuis leur écran. Et ce, pour la troisième édition de suite . Avant d’affronter la Belgique à Rome, le gardien de la Nazionale a déclaré en conférence de presse avoir « beaucoup souffert d’avoir loupé le mondial, et pendant un long moment. »

Un groupe jeune et nouveau

Cette nouvelle édition de la Ligue des nations doit permettre à l’Italie de tourner cette longue page noire de son histoire et de regarder vers l’avant. « Je suis désormais très motivé pour prendre ma revanche et ramener l’Italie à la place qui lui revient , reprend le portier de Manchester City. Nous donnerons tout pour y arriver, notamment avec l’aide […] des jeunes qui nous ont rejoints. » …

AC pour SOFOOT.com