Le top 10 du Ballon d'or 2026
Que de superlatif. Les meilleurs, le gratin, le top du top, la crème de la crème, les fleurons, les nec plus ultra , les vainqueurs de tout. Le monde du foot sort son dictionnaire de rimes pour qualifier les dix meilleurs joueurs du monde de la saison 2025-2026 . Jude Bellingham et Vitinha échouent aux portes du top 10, que voici, dans le désordre : Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Kvitcha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Rodri et Michael Olise.
Il y a donc, pêle-mêle : trois joueurs du PSG, trois internationaux français, trois espagnols, deux joueurs du Bayern Munich, deux de Manchester City (on inclue ici Rodri). Bref, il y a du beau monde.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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