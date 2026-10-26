Le top 10 du Ballon d'or 2026

Que de superlatif. Les meilleurs, le gratin, le top du top, la crème de la crème, les fleurons, les nec plus ultra , les vainqueurs de tout. Le monde du foot sort son dictionnaire de rimes pour qualifier les dix meilleurs joueurs du monde de la saison 2025-2026 . Jude Bellingham et Vitinha échouent aux portes du top 10, que voici, dans le désordre : Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Kvitcha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Rodri et Michael Olise.

Il y a donc, pêle-mêle : trois joueurs du PSG, trois internationaux français, trois espagnols, deux joueurs du Bayern Munich, deux de Manchester City (on inclue ici Rodri). Bref, il y a du beau monde.…

UL pour SOFOOT.com