Le tombeur d'Arsenal connaît son prochain adversaire
Everton 3-1 Newcastle
Buts : Garney (34 e ), Hackney (45 e ) et Barry (69 e ) pour les Toffees // Burn (88 e ) pour les Magpies
Halloween n’est même pas passé que l’on connaît déjà les affiches des quarts de finale d’une compet’. Deux jours après sa défaite en huitième de finale de la League Cup, Arsenal fait encore des cauchemars de Fleetwood Town, pensionnaire de League Two et tombeur des Gunners aux tirs au but. Qualifiés en quart de finale, les Trawlermens accueilleront Everton, vainqueur de son huitième contre Newcastle ce jeudi.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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