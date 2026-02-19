Le Togo fait du neuf avec un vieux

Neveu, c’est la famille ! À 71 ans, Patrice Neveu s’engage en tant que sélectionneur du Togo . Annoncé ce jeudi, le technicien français succède à Daré Nibombé. « Cette désignation vient clore un processus de sélection rigoureux au cours duquel plusieurs profils ont été étudiés et comparés. C’est finalement Patrice Neveu qui a tiré son épingle du jeu, grâce à ses qualités techniques et tactiques reconnues, une longue carrière dans le football de haut niveau et, surtout, une connaissance fine du football africain qui fait de lui un profil particulièrement adapté aux exigences de la sélection togolaise », est-il ainsi écrit sur le communiqué officiel.

Eperviers | Patrice Neveu succède à Daré Nibombé En savoir plus ➡️ https://t.co/RmoONY8c8b pic.twitter.com/vZQWc03zTT…

AR pour SOFOOT.com