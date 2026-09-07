Le tifo honteux des supporteurs de l'Étoile rouge de Belgrade

Le tifo honteux des supporteurs de l'Étoile rouge de Belgrade

Une fois n’est pas coutume, les ultras de l’Étoile rouge de Belgrade se démarquent dans le n’importe quoi. En marge du derby de Belgrade, entre l’Étoile rouge et le Partizan, la tribune du Marakana s’est parée de ses plus « beaux » habits pour rendre hommage à Ratko Mladić.

Lors de la minute de silence effectuée en son hommage, un tifo XXL arborant la tête du Général s’est dévoilé , complété par une phrase en contrebas : « Direction Potočari », référence directe au génocide de Srebrenica.…

ABS pour SOFOOT.com