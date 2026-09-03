En coupe d’Argentine, un père commente l’entrée de son fils sur le terrain

En coupe d’Argentine, un père commente l’entrée de son fils sur le terrain

Après Diego Simeone qui entraîne son fils, voici un remix de la belle histoire. Pendant que vous dormiez (on l’espère pour vos yeux ce matin au réveil), dans la nuit de mercredi à jeudi, Vélez Sarsfield recevait Boca Juniors à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe d’Argentine .

Si le match, qui a vu Boca l’emporter aux tirs au but (0-0, 4-3 T.A.B) a dû ennuyer plus d’un téléspectateur, c’est la famille Feler qui devait être à fond derrière son écran.…

AC pour SOFOOT.com