Le tifo chambreur des Parisiens avant le coup d’envoi du Classique
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 22:17

La LFP devrait apprécier. À l’occasion du Classique, les supporters parisiens ont dévoilé plusieurs animations, dont une bâche représentant un livreur de la marque DPD avec comme banderole « Les Marseillais c’est des livreurs ».

"Les Marseillais sont des livreurs", la banderole des supporters du PSG 😅#PSGOM #LeClassique pic.twitter.com/Z5Xh78DGR3…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2026 So Foot

