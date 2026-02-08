Le tifo chambreur des Parisiens avant le coup d’envoi du Classique
La LFP devrait apprécier. À l’occasion du Classique, les supporters parisiens ont dévoilé plusieurs animations, dont une bâche représentant un livreur de la marque DPD avec comme banderole « Les Marseillais c’est des livreurs ».
"Les Marseillais sont des livreurs", la banderole des supporters du PSG 😅#PSGOM #LeClassique pic.twitter.com/Z5Xh78DGR3…
LB pour SOFOOT.com
