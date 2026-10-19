« Le théâtre comme le football se jouent dans une arène »

« Vraiment, le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités », disait Albert Camus. Antoine Boizeau partage sûrement le même ressenti puisqu’il a écrit et mis en scène Le Cri du supporter , une pièce librement inspirée du Coriolan de William Shakespeare et de sa réinterprétation par Bertolt Brecht. Ça valait bien une petite explication dans une interview.

Quelle est la genèse de ce projet atypique ?

J’avais découvert Coriolan de William Shakespeare lors d’un stage de théâtre et je l’avais tout de suite adorée. Je désirais moi aussi l’adapter, mais l’exercice me semblait délicat dans le contexte actuel. Quand j’ai vu la révolte des Gilets jaunes ou celle des supporters du PSG devant la Factory, l’idée a germé de transposer la société romaine dans un stade de football. Le foot est un reflet de la société. J’y ai perçu également l’opportunité de réunir mes deux passions, le théâtre et le football, et de les réconcilier. L’opinion générale imagine qu’il existe un énorme fossé entre les deux, alors qu’ils se jouent tous les deux dans une arène accueillant un public. Écrire l’histoire d’un conflit entre des ultras et la direction d’un club, avec un joueur star au milieu, collait parfaitement à mon projet.…

Propos recueillis pas Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com