 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Le théâtre comme le football se jouent dans une arène »
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 01:05

Ajouter Boursorama à vos sources

« Le théâtre comme le football se jouent dans une arène »

« Le théâtre comme le football se jouent dans une arène »

« Vraiment, le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités », disait Albert Camus. Antoine Boizeau partage sûrement le même ressenti puisqu’il a écrit et mis en scène Le Cri du supporter , une pièce librement inspirée du Coriolan de William Shakespeare et de sa réinterprétation par Bertolt Brecht. Ça valait bien une petite explication dans une interview.

Quelle est la genèse de ce projet atypique ?

J’avais découvert Coriolan de William Shakespeare lors d’un stage de théâtre et je l’avais tout de suite adorée. Je désirais moi aussi l’adapter, mais l’exercice me semblait délicat dans le contexte actuel. Quand j’ai vu la révolte des Gilets jaunes ou celle des supporters du PSG devant la Factory, l’idée a germé de transposer la société romaine dans un stade de football. Le foot est un reflet de la société. J’y ai perçu également l’opportunité de réunir mes deux passions, le théâtre et le football, et de les réconcilier. L’opinion générale imagine qu’il existe un énorme fossé entre les deux, alors qu’ils se jouent tous les deux dans une arène accueillant un public. Écrire l’histoire d’un conflit entre des ultras et la direction d’un club, avec un joueur star au milieu, collait parfaitement à mon projet.…

Propos recueillis pas Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une grande première au sommet de la Ligue 1
    Une grande première au sommet de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 19.10.2026 09:03 

    La Ligue 1 a décidé de faire sauter la banque. Au terme d’une septième journée pleine de rebondissements, cinq équipes se partagent la première place avec 14 points au compteur. Lyon, le PSG, le Paris FC, Lille et Monaco sont tous logés à la même enseigne. Enfin, ... Lire la suite

  • Ligue 1 : Lyon nouveau leader après sa difficile victoire face à Nice
    Ligue 1 : Lyon nouveau leader après sa difficile victoire face à Nice
    information fournie par France 24 19.10.2026 08:05 

    L’Olympique Lyonnais a battu Nice (2-1) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon prend la tête d'un classement ultra serré.

  • Estéban Lepaul touché à la cheville
    Estéban Lepaul touché à la cheville
    information fournie par So Foot 18.10.2026 23:58 

    Trois pions et une cheville inquiétante. Estéban Lepaul a inscrit le deuxième triplé de sa carrière, ce dimanche, face au Paris FC, au cœur d’une après-midi de folie à Jean-Bouin (4-3). En plus de la défaite, le néo-international français a dû digérer une seconde ... Lire la suite

  • Pierre Sage déjà sur la sellette ?
    Pierre Sage déjà sur la sellette ?
    information fournie par So Foot 18.10.2026 23:36 

    Déjà la défaite de trop ? Défaits 5-0 sur la pelouse de Brighton ce dimanche, les joueurs de Crystal Palace ont pris une sacré claque, tout comme leur entraîneur, Pierre Sage, qui n’a pas reconnu son équipe . « S’il y a un sentiment qui domine, c’est la honte, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank