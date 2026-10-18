Estéban Lepaul touché à la cheville
Trois pions et une cheville inquiétante.
Estéban Lepaul a inscrit le deuxième triplé de sa carrière, ce dimanche, face au Paris FC, au cœur d’une après-midi de folie à Jean-Bouin (4-3). En plus de la défaite, le néo-international français a dû digérer une seconde mauvaise nouvelle puisqu’il a dû sortir en toute fin de match, laissant ses partenaires à dix, en raison d’ une douleur importante à la cheville gauche .…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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