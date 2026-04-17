Le terrible constat d’Ancelotti sur le football italien

La crise à tous les étages. Pendant que l’équipe nationale d’Italie manquera la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive, les clubs de Serie A ont coulé dans les compétitions européennes ce jeudi. Aucun représentant transalpin n’est engagé en demi-finale d’une Coupe d’Europe pour la première fois depuis 2019 .

Carlo Ancelotti , le sélectionneur italien du Brésil, a profité d’un entretien avec le quotidien Il Giornale pour expliquer le déclassement des équipes de son pays sur la scène européenne . « Entre la Ligue des champions et la Serie A, il y a une différence fondamentale au niveau du rythme, que ce soit dans le rythme physique ou le rythme mental. Le football italien a perdu cela » , estime l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la C1.…

CT pour SOFOOT.com