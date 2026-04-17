Strasbourg va empocher le pactole après sa qualification

Jackpot en Alsace. Brillamment qualifié pour le dernier carré de la Ligue Conférence après son succès éclatant en quarts de finale retour face à Mayence (4-0) ce jeudi soir, le Racing Club de Strasbourg va toucher le gros lot .

Strasbourg va empocher à minima 14 millions d’euros

Selon Football Meets Data , le club détenu par le consortium BlueCo depuis le 22 juin 2023 va recevoir la coquette somme de 14 millions d’euros de la part de l’UEFA pour son joli parcours européen. Un joli chiffre qui peut encore croître en fonction des résultats du Racing dans sa double confrontation à venir avec le Rayo Vallecano .…

VM pour SOFOOT.com