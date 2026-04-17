Chelsea prolonge un de ses hommes forts

Jusqu’à la retraite ? Moisés Caicedo a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu’en 2033. Alors que les Blues connaissent une période délicate et des résultats difficiles, le milieu de terrain se dit « ravi d’avoir prolongé [son] contrat à Chelsea » . L’Équatorien poursuit en expliquant qu’il « croit en cette équipe, en ce club et je sais que nous allons dans la bonne direction. Ce n’est que le début de notre collaboration » . Une preuve de la confiance des dirigeants envers le joueur de 24 ans, arrivé en provenance de Brighton en 2023 pour 100 millions de livres.

Moi is here to stay. 🔵🇪🇨…

TC pour SOFOOT.com