Jean-Philippe Mateta a refusé une prolongation de contrat à Crystal Palace

Matetailleurs ? Selon Sky Sports, l’attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta a refusé une offre de prolongation de ses dirigeants . Le club de Londres ne souhaiterait pas rouvrir les négociations pour le moment et l’avenir du Français de 28 ans ne semble pas s’écrire chez les Eagles , même si son contrat actuel cours jusqu’en juin 2027.

Des velléités de départ qui ne sont pas étrangères à Mateta. Cet hiver, un départ en Lombardie, du côté de l’AC Milan, était presque bouclé. Malheureusement, la découverte d’un problème au genou de l’international avait fait capoter le deal de 35 millions.…

TC pour SOFOOT.com