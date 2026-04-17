Deux retours importants dans le groupe de Lens

Du sang neuf et or. Absents respectivement depuis les 7 et 21 février, Samson Baidoo et Ruben Aguilar effectuent (enfin) leur grand retour avec le Racing Club de Lens . Pierre Sage les a convoqués dans le groupe pour la rencontre face à Toulouse ce vendredi soir (coup d’envoi à 21 heures).

Le flou autour de Baidoo enfin dissipé

Blessé aux ischios-jambiers en début d’année, le roc autrichien Samson Baidoo a attisé les tensions et crispations en interne . La faute à un flou persistant et incompréhensible concernant son retour . Même Pierre Sage avait fait part de sa lassitude et de son impatience à l’issue du match amical contre Rouen (2-1) samedi dernier. L’ancien du Red Bull Salzbourg a manqué un total de huit matchs à cause de sa blessure.…

VM pour SOFOOT.com