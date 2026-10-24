Le tenant du titre déjà éliminé de la Ligue des champions africaine

Le tenant du titre déjà éliminé de la Ligue des champions africaine

Coup de tonnerre. Le Wiliete SC, deuxième du dernier championnat d’Angola a créé une surprise retentissante ce vendredi soir en éliminant les Sud-Africains des Mameloni Sundowns au match retour du deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions africaine . Après avoir concédé un score nul et vierge et match aller, le tenant du titre n’a pu faire mieux qu’un nouveau partage sur sa pelouse du Lucas Masterpieces Moripe Stadium de Pretoria.

Score final : un partout, sauf que le but à l’extérieur compte encore double dans le règlement de la compétition . Et c’est donc l’outsider angolais qui décroche la timbale.…

JD pour SOFOOT.com