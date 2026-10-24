La défense de Brighton tient... grâce au café

Le tea time n’est plus à la mode. Troisième de Premier League , Brighton défiera Liverpool à Anfield dimanche avec un statut de poil à gratter. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, les Seagulls ont déjà collé 4-0 à Aston Villa et 3-0 au champion Arsenal. Ils ont aussi éliminé Manchester United de la League Cup à Old Trafford (2-3). C’est épatant, et cela s’explique en partie par une histoire de café .

Maxim De Cuyper a révélé cette anecdote à Play Sports, en parlant de son gardien Bart Verbruggen : « Il a eu une idée sympa en disant que si on ne concède aucun but, il ferait venir notre sponsor au club avec du café gratuit . À la fin du match contre Crystal Palace (dimanche dernier), j’y pensais. Je savais que la victoire était en poche mais qu’il y avait ce petit bonus si on n’encaissait pas de but . » Cela fonctionne remarquablement bien : Brighton n’a plus pris de but depuis le 16 septembre . En Premier League, la cage des Seagulls est inviolée depuis 435 minutes.…

QB pour SOFOOT.com