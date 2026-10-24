Jouer le lundi, « pas un souci » pour Enrique

Les costards, très peu pour lui. Comme en 2025, le PSG jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’or , lundi, contre Lyon. Luis Enrique a été interrogé sur ce télescopage en conférence de presse ce samedi. Sans vraiment s’émouvoir de rater la soirée de gala à Londres. « Ça ne m’intéresse en rien , a-t-il balayé. Je reste concentré sur le match. Si on joue lundi, si c’est mieux par rapport à la situation actuelle, je l’accepte. Il faut être prêt. Ce n’est pas un souci pour moi de jouer le lundi. »

Le premier jour de la semaine ne réussit cependant pas beaucoup aux Parisiens : c’est le dénominateur commun de leur défaite contre le Paris FC en Coupe de France cette année, face à l’OM en septembre 2025 et de leur élimination aux tirs au but contre Nice en 2022. Sur le front anglais, la délégation parisienne sera réduite à peau de chagrin : seuls les blessés – Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et peut-être Khvicha Kvaratskhelia – assisteront à cette soirée de gala.…

QB pour SOFOOT.com